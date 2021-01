O treinador Frank Lampard, despedido do comando técnico do Chelsea, assinalou esta segunda-feira que ficou desiludido por não ter tido tempo para levar a equipa a outros patamares na temporada 2020/2021, salientando ainda o apoio recebido no último ano e meio em que orientou os londrinos.

«Estou desapontado por não ter tido tempo esta época para levar o clube para a frente e elevá-lo a outro nível», escreveu, numa mensagem através das redes sociais pessoais.

«Gostaria de agradecer aos adeptos pelo apoio incrível que recebi ao longo dos últimos 18 meses. Espero que saibam o que significa para mim. Quando assumi o cargo, entendi os desafios que tinha pela frente, numa fase difícil para o clube», assinalou, ainda, frisando também o trabalho feito com os jovens da academia.

«Estou orgulhoso dos feitos que conseguimos, orgulhoso dos jogadores da academia que deram o seu primeiro passo para a equipa principal. Eles são o futuro do clube», referiu.

O técnico de 42 anos somou 84 jogos oficiais ao comando da equipa principal do Chelsea, desde a temporada 2019/2020.