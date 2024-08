O Chelsea continua ativo no mercado e, esta quinta-feira, anunciou a contratação do jovem argentino Aaron Anselmino, proveniente do Boca Juniors.

O defesa-central de 19 anos assina por sete épocas, mas vai continuar na equipa de Buenos Aires, cedido pelos «blues», até ao final da presente temporada.

Anselmino, que segundo a imprensa inglesa terá custado perto de 25 milhões de euros, estreou-se pela equipa principal do Boca em junho do ano passado. Soma dez jogos e tem um golo enquanto sénior.

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O