O Chelsea emprestou Carney Chukwuemeka ao Borussia Dortmund, até ao final da presente temporada, confirmaram os dois clubes esta segunda-feira.

O médio inglês fez apenas cinco jogo na primeira metade da época, nenhum deles na Premier League.

Chukwuemeka esteve no radar do FC Porto neste mercado de inverno, mas o Dortmund, adversário do Sporting no play-off da Liga dos Campeões, ganhou a corrida pelo jogador de 21 anos. Segundo a imprensa internacional, o negócio contempla uma opção de compra fixada em mais de 40 milhões de euros.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Formado no Aston Villa, Chukwuemeka está ligado ao Chelsea desde 2022/23.