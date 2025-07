O Chelsea emprestou a jovem promessa equatoriana Kendry Páez aos franceses do Estrasburgo, até ao final da época.

O médio-ofensivo foi contratado pelos londrinos a troco de 20 milhões de euros quando tinha apenas 16 anos, mas manteve-se no Independiente del Valle, clube onde fez a formação e se estreou enquanto profissional, sob o comando do ex-FC Porto Martín Anselmi. Ao atingir a maioridade em maio passado, rumou de vez aos «blues».

Páez é internacional AA pelo Equador em 18 ocasiões. No Independiente del Valle somou 70 jogos, nos quais marcou 13 golos e deu seis assistências.

KENDRY PÁEZ - Um dos 25 nomes para o futuro do jogo

No Estrasburgo, detido pelo mesmo proprietário do Chelsea, o canhoto vai jogar com Diego Moreira e terá o português Filipe Coelho como treinador-adjunto.