Édouard Mendy é a mais recente estrela do futebol mundial a mudar-se para a Arábia Saudita: o guarda-redes deixou o Chelsea e foi oficializado como reforço do Al Ahli.

O clube inglês também deu conta da transferência, sem, no entanto, revelar qualquer detalhe do negócio. Também o Al Ahli ainda não deu qualquer informação sobre o contrato do internacional senegalês.

Mendy, refira-se, é o terceiro jogador do Chelsea a mudar-se para o campeonato saudita neste mercado de verão, depois de N'Golo Kanté e Koulibaly – Ziyech, diz a imprensa internacional, também estará a um passo de ser reforço do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Outros nomes seguiram o exemplo que o avançado português deu em janeiro, com Rúben Neves ou Karim Benzema.