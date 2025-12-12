Um talentoso jogador brasileiro prepara-se para encerrar a carreira de futebolista. Oscar, antigo atleta do Chelsea, decidiu 'pendurar as botas' e não segue enquanto futebolista do São Paulo, com quem tem mais dois anos de contrato, segundo a imprensa brasileira.

A decisão surge na sequência de um desmaio do jogador durante exames médicos realizados no centro de treinos do clube, no mês passado. Encaminhado para um hospital próximo, Óscar foi diagnosticado com síncope vasovagal (perda de consciência após diminuição da pressão arterial e do ritmo cardíaco).

Tem estado em casa a recuperar e já transmitiu a decisão de encerrar a carreira aos familiares e a responsáveis do clube. Agora trabalham na rescisão de contrato entre as partes.

No regresso ao clube que o formou, Oscar teve um ano de 2025 marcado também pela fratura de três vértebras, que o afastou dos relvados por três meses.

Aos 34 anos, Oscar teve como auge da carreira uma passagem por Inglaterra, onde se destacou pelo Chelsea entre 2012 e 2017, sendo orientado também por José Mourinho. Não joga pela seleção brasileira desde 2015.

Na China, onde jogou sete anos, tornou-se um dos símbolos do Shanghai SIPG (posteriormente, Shanghai Port) e um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Venceu ainda um Mundial sub-20 frente a Portugal, em 2011, na Colômbia.