O Chelsea recebeu e venceu o Newcastle por 2-1, na tarde deste domingo, em jogo da 9.ª jornada da Premier League, com Pedro Neto a titular e João Félix e Renato Veiga como suplentes não utilizados.

Em Stamford Bridge, a equipa da casa marcou aos quatro minutos, mas o golo de Cole Palmer foi anulado, por fora-de-jogo, confirmado pelo vídeo-árbitro.

Porém, a vantagem dos azuis de Londres chegou mesmo, aos 18 minutos. Pedro Neto, após uma grande arrancada pela esquerda, assistiu Nicolas Jackson, que fez o 1-0 no marcador, que seria alterado de novo aos 32 minutos, com o empate assinado por Alexander Isak.

Na segunda parte, Cole Palmer fez, aos 47 minutos, o 2-1 com que terminaria o jogo, no qual Pedro Neto jogou o tempo todo, vendo um cartão amarelo aos 88 minutos.

Na classificação, o Chelsea é 4.º classificado, com 17 pontos, os mesmos do Arsenal, 5.º, que tem menos um jogo. O Newcastle é 12.º, com 12 pontos.

No Estádio Olímpico de Londres, o Manchester United voltou às derrotas e continua sem acertar com a estabilidade no campeonato, apesar de ainda numa fase inicial. O West Ham venceu por 2-1.

Os golos surgiram todos já na segunda parte, com Crys Summerville a dar vantagem aos londrinos, aos 74 minutos. O United empatou por Casemiro, ao minuto 81, mas a equipa da casa chegaria à vitória com um penálti muito polémico, após lance entre Danny Ings e Matthijs de Ligt. Da marca dos 11 metros, Jarrod Bowen, já em tempo de compensação, fez o 2-1 (90+2m).

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares no Manchester United e o lateral português teve, na primeira parte, um dos falhanços da época, já sem ninguém na baliza. O United acaba a jornada no 14.º lugar, com 11 pontos, os mesmos do West Ham, agora 13.º.

Era só um bocadinho de melhor pontaria, Diogo 😓#DAZNPremier pic.twitter.com/dP7zgoh0p6 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) October 27, 2024

No outro jogo das 14 horas deste domingo, o Crystal Palace recebeu e venceu o Tottenham por 1-0, no Selhurst Park, com um golo de Jean Mateta, aos 31 minutos. O Palace deixa a zona de descida, sendo 17.º classificado, com quatro pontos. O Tottenham é 8.º, com 13 pontos.

A jornada fecha com o Arsenal-Liverpool (16h30).