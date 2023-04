A Premier League e o Chelsea condenaram esta terça-feira cânticos ouvidos em Stamford Bridge, durante o encontro ante o Liverpool, relativo à sétima jornada da Premier League inglesa.

Em causa, de acordo com a imprensa inglesa, estão cânticos e dizeres ofensivos para o Liverpool, relacionados com a tragédia de Hillsborough, que ocorreu a 15 de abril de 1989 no jogo entre os reds e o Nottingham Forest e que resultou em 97 mortes.

«Sempre as vítimas» e «assassinos» foram cânticos ouvidos em Stamford Bridge, três dias depois de o Manchester City também ter condenado, além do ataque ao autocarro do Liverpool, os «cânticos inapropriados dos adeptos» dos azuis de Manchester.

«O Chelsea condena os cânticos inapropriados ouvidos de alguns adeptos durante o jogo desta noite. Cânticos de ódio não têm lugar no futebol e pedimos desculpa a quem quer que tenha sido ofendido pelos mesmos», refere o Chelsea, em comunicado, corroborado pouco depois pela Premier League.

«A Premier League condena os cânticos de tragédia ouvidos no jogo desta noite entre Chelsea e Liverpool. Continuamos a ver isto como uma questão inaceitável e estamos a tentar tratá-la como uma prioridade», refere o organismo.

The Premier League condemns the tragedy chanting heard at tonight’s match between Chelsea and Liverpool. We continue to treat this as an unacceptable issue and are seeking to address it as a priority. https://t.co/aPjdUCqR9m