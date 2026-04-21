Cinco jogos da Liga a perder consecutivamente, sem qualquer golo marcado. É este o registo recente do Chelsea, que culminou nesta terça-feira em mais um desaire, desta vez diante do Brighton.

Liam Rosenior, técnico do Chelsea, falou à imprensa inglesa no seguimento da partida e criticou a atitude dos jogadores.

«Foi inaceitável em todos os aspetos do jogo, inaceitável na nossa atitude. Tenho vindo sempre a defender os jogadores. Mas o desempenho desta noite é indefensável. A forma como sofremos os golos, a quantidade de duelos que perdemos, a falta de intensidade da equipa. Algo tem de mudar drasticamente, já», atirou.

«Acho que os jogadores também precisam de se olhar ao espelho e avaliar o que deram. Pode-se falar de táticas, mas as táticas vêm depois dos fundamentos. Ter mais coragem para jogar, ganhar duelos, ganhar cabeceamentos, desarmes, sofrer golos terríveis. Foi um desempenho inaceitável esta noite», completou o inglês.

Admitindo que se sente «entorpecido de tanta raiva», Rosenior disse ainda que houve «falta de profissionalismo» esta noite. O Chelsea é sétimo classificado, com 48 pontos.