O treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, admitiu que o novo formato da Liga dos Campeões não lhe agrada. Na conferência de imprensa de antevisão do duelo frente ao Real Madrid, para as meias-finais da prova, o alemão frisou que só vê uma coisa: mais partidas para se disputar.

«Não sei se gosto, porque só vejo mais jogos. Mais jogos no mesmo calendário que temos agora, portanto, é difícil ficar entusiasmado», disse, Tuchel.

«Tanta discussão sobre a Superliga pode ter levado a que o formato da Liga dos Campeões tenha sido desprezado. A UEFA pediu opinião a algum treinador? Não creio», prosseguiu o técnico germânico.

Tuchel continuou na crítica: «Temos tantos formatos novos, com a nova Liga das Nações também. É só jogos e mais jogos. Não é qualidade, é só mais jogos. Ao mesmo tempo, só temos três substituições na Premier League, que é a competição mais dura.»

Tuchel não é o único treinador a criticar a UEFA pelo novo formato. Também Pep Guardiola, do Manchester City, já to tinha feito de forma bem clara.