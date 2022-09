John Terry trabalhou com José Mourinho no Chelsea vários anos, e em dois períodos diferentes, e não esquece o técnico português.

Nas redes sociais, uma repórter da Premier League escreveu que não escolheria outro treinador para disputar uma eliminatória que não Tuchel, agora ex-treinador dos blues. Terry não teve dúvidas em apontar o nome de Mourinho.

«Mourinho a 100 por cento. Nunca vi nada como o José, o nível de detalhe que ele nos dava sobre as equipas e os jogadores adversários era incrível. Ele deu-nos o onze do Barcelona na noite anterior ao nosso jogo com eles em casa. Não há debate aqui», escreveu.