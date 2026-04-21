O Chelsea continua em crise de resultados e sofreu, na noite desta terça-feira, a quinta derrota consecutiva na Premier League, ao perder por 3-0 na visita ao Brighton, no jogo que abriu a 34.ª jornada da Premier League.

Para se ter uma ideia concreta da má fase dos «blues», a equipa treinada por Liam Rosenior, além da mão cheia de derrotas seguidas no campeonato, não marcou qualquer golo nesses cinco jogos e igualou algo que já não acontecia, ao clube, no campeonato inglês, há 114 anos! A última vez que perdeu cinco jornadas seguidas sem marcar golos foi em 1912.

Antes desta derrota com o Brighton, o Chelsea iniciou esta sequência negativa perdendo na receção ao Newcastle por 1-0, na visita ao Everton por 3-0, os mesmos números da derrota caseira ante o Manchester City. Depois, perdeu novamente em casa, ante o Manchester United, por 1-0. Zero pontos nos últimos 15 possíveis, saldo de 0-11 em golos! Inimaginável para uma equipa que luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Para o campeão mundial de clubes.

Para acentuar o registo negativo, no Amex Stadium, os golos de Ferdi Kadioglu (3m), Jack Hinshelwood (56m) e Danny Welbeck (90+1m) - com este último a festejar o golo à Cristiano Ronaldo - contaram a história de um jogo que teve o português Pedro Neto a titular no Chelsea e Dário Essugo suplente utilizado.

O triunfo permite à equipa treinada por Fabian Hürzeler subir ao sexto lugar, tendo agora 50 pontos. Ultrapassa precisamente o Chelsea, que desce a sétimo, mantém-se com 48 pontos e fica à mercê de Brentford (48 pontos), Bournemouth (48), Everton (47) e Sunderland (46), podendo ainda ser igualado pelo Fulham, que tem 45.

Foi a sétima derrota do Chelsea nos últimos oito jogos oficiais. Pelo meio, goleou o modesto Port Vale, por 7-0, para a Taça de Inglaterra.