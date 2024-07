Quem disse que os jogos de pré-época são amigáveis? O Chelsea empatou a dois golos na última madrugada com o Wrexham, num encontro particular que começou logo com os ânimos exaltados.

Aos dois minutos de jogo, James McClean entrou fora de tempo sobre Levi Colwill e o defesa inglês respondeu de imediato. Agarrou o adversário com violência e ambos tiveram de ser separados por elementos das duas equipas.

Ora veja: