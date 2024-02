Com uma reviravolta ao cair do pano, o Chelsea regressou às vitórias na liga inglesa, desta feita no dérbi com o Crystal Palace, por 3-1, na 24.ª jornada.

Em Selhurst Park, a equipa da casa adiantou-se em cima da meia-hora, através de um pontapé do meio da rua de Jefferson Lerma.

Depois de uma primeira parte em que só rematou por uma vez, o Chelsea reagiu. Logo após o intervalo, os «blues» empataram a partida, por Conor Gallagher (47m), que finalizou de primeira na zona de penálti.

O médio inglês, que há duas temporadas esteve emprestado aos «eagles», foi o homem do jogo, ao completar a reviravolta nos descontos, com um remate rasteiro, à entrada da área.

Ainda antes do apito final, o ex-Benfica Enzo Fernández fechou as contas do jogo. O argentino, que já tinha marcado no jogo anterior, concluiu um contra-ataque dos «blues», com um pontapé colocado.

Reza a lenda que o Enzo ainda está à espera para rematar 😅



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @CPFC 1 x 3 @ChelseaFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/yMie5VXTA3 — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 12, 2024

O Chelsea reassume a 10.ª posição, com 34 pontos, enquanto o Crystal Palace ocupa o 15.º posto, com 24.

Classificação da liga inglesa