Uma semana depois de sagrar-se campeão inglês, o Liverpool escorregou na visita ao reduto do Chelsea, por 2-1.

A disputar a 35.ª jornada da Premier League, os Blues entraram com o pé direito e aos três minutos já venciam: Pedro Neto arrancou pela direita e serviu o ex-Benfica Enzo Fernández aproveitou o espaço à entrada da área.

O 2-0 surgiu já na segunda parte, aos 56 minutos, após autogolo de Jarell Quansah, num lance de confusão com o capitão dos Reds, Van Dijk.

O Liverpool ainda reduziu através de Van Dijk (85m), que se redimiu de cabeça na sequência de um canto.

Aos 90+6 minutos, o Chelsea respondeu da marca dos onze metros. Cole Palmer voltou aos golos com uma grande penalidade. O inglês não marcava desde o início de janeiro, na altura frente ao Bournemouth (2-2).

No lado do Liverpool, Diogo Jota foi titular, porém acabou por sair aos 58 minutos. O português Pedro Neto foi titular e totalista no lado do Chelsea.

Com este resultado, o Liverpool mantém o primeiro lugar, com 82 pontos. O Chelsea está em quinto, com 63, mas mais um jogo que o Forest de Nuno Espírito Santo (60 pontos).