Leon Ng Lai Teng, internacional por Macau, faleceu esta segunda-feira aos 20 anos, vítima de um acidente de viação. A informação foi avançada pelo Cheng Fong, clube que representava.

«Em nome de todos os jogadores e funcionários [no ], gostaríamos de expressar as nossas mais sinceras condolências à família de Leon Ng Lai Teng», pode ler-se no Facebook da equipa.

O extremo de 20 anos faleceu por volta das 6h da manhã de segunda-feira, depois de um veículo de cinco passageiros, que transportava sete indivíduos, se despistou e embateu nas barreiras de betão que se encontram na margem da estrada.

Três dos sete passageiros faleceram no local, enquanto um quarto perdeu a vista nesta terça-feira, no hospital. De acordo com a polícia local, os restantes estão hospitalizados.

Leon Ng Lai Teng representou sempre o Cheng Fong e fez um total de duas partidas pela seleção de Macau.