Dois hat tricks em seis dias!

Louis Buffon, filho do histórico guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, voltou a exibir-se a grande nível pelos sub-19 da Chéquia e marcou três golos na goleada sobre a Irlanda do Norte (4-0), esta terça-feira, na fase de apuramento para o Europeu da categoria.

O jovem avançado de 17 anos, recorde-se, já tinha brilhado há menos de uma semana diante do Azerbaijão.

Fruto de uma relação entre Buffon e Alena Seredova, antiga manequim checa, Louis optou por representar as cores do país da mãe.

O atacante alinha no Pisa, comandado por Alberto Gilardino, e já fez dois jogos pela equipa principal esta temporada.

