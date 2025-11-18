Internacional
Temos craque? Filho de Buffon marca mais um hat trick pela Chéquia
Louis brilha na goleada sobre a Irlanda do Norte
Dois hat tricks em seis dias!
Louis Buffon, filho do histórico guarda-redes italiano Gianluigi Buffon, voltou a exibir-se a grande nível pelos sub-19 da Chéquia e marcou três golos na goleada sobre a Irlanda do Norte (4-0), esta terça-feira, na fase de apuramento para o Europeu da categoria.
O jovem avançado de 17 anos, recorde-se, já tinha brilhado há menos de uma semana diante do Azerbaijão.
Fruto de uma relação entre Buffon e Alena Seredova, antiga manequim checa, Louis optou por representar as cores do país da mãe.
O atacante alinha no Pisa, comandado por Alberto Gilardino, e já fez dois jogos pela equipa principal esta temporada.
