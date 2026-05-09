O dérbi de Praga entre Slavia e Sparta, da fase de apuramento do campeão da Chéquia, não chegou ao fim. A pouco mais de três minutos do término do tempo de compensação, adeptos do Slavia, que ganhava por 3-2 e podia selar o título já neste sábado, invadiram o relvado, levando à suspensão do encontro, que não foi retomado devido a questões de segurança.

O presidente do Slavia de Praga, Jaroslav Tvrdík, considerou o episódio como, «provavelmente, a maior vergonha vivida em onze anos no clube» e pediu desculpa pela atitude dos adeptos.

«Não podemos procurar quaisquer atenuantes para o que aconteceu. Os nossos adeptos invadiram o relvado e, objetivamente, interromperam o jogo antes do seu final», sublinhou.

Jaroslav Tvrdík revelou ainda que «o adversário reportou agressões a um ou dois jogadores», pelo que «é legítimo que a partida tenha sido interrompida». «Quando falei com os nossos jogadores, disse-lhes que se algo semelhante nos tivesse acontecido no campo deles, teríamos agido da mesma forma. Só nos resta pedir desculpa», desabafou.

«Três ou quatro minutos separavam-nos das celebrações do título... Peço desculpa a todos os adeptos que permaneceram nas bancadas e a quem viu pela televisão. É uma vergonha, temos de viver com isso», completou o dirigente, numa nota partilhada pelo Slavia de Praga.

Vyjádření Jaroslava Tvrdíka k závěru #317derby



Nemůžeme pro nás hledat žádné polehčující okolnosti, naši fanoušci vběhli na plochu, objektivně přerušili zápas před jeho koncem. Soupeř nahlásil napadení jednoho nebo dvou hráčů. Myslím si, že je legitimní, že bylo utkání ukončeno.… pic.twitter.com/RcUNh6rYSq — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) May 9, 2026

Resta perceber de que forma a entidade que gere a Liga checa vai resolver o caso. Para já, o Slavia, que corre pelo bicampeonato, mantém o avanço de oito pontos para o segundo classificado Sparta, quando faltam disputar três jornadas na fase de apuramento de campeão. E os três minutos do dérbi da capital, claro.