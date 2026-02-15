Em duelo de avançados portugueses, o Rangers, de Youssef Chermiti, levou a melhor sobre o Hearts, de Cláudio Braga, por 4-2. O ex-avançado do Sporting apontou um «hat-trick» na partida.

No jogo entre candidatos ao título escocês, foi o surpreendente Hearts que se adiantou no marcador. Marc Leonard apontou o primeiro golo do encontro aos 16 minutos. Michael Steinwender, com um golo na própria baliza, restabeleceu a igualdade no jogo «grande» da 27.ª jornada da liga escocesa.

Antes do intervalo, os golos tiveram carimbo português. Cláudio Braga fez o segundo da equipa visitante (30m) e chegou ao 14.º tento da temporada. Aos 39 minutos, Chermiti voltou a empatar a partida (2-2).

Num jogo de parada e resposta, os segundos 45 minutos não ficaram aquém das expectativas. Chermiti fez mais dois remates certeiros (57m e 90m), valendo-lhe o «hat-trick» para aquecer a luta pelo campeonato.

Com este resultado, o Rangers ocupa, à condição, no segundo posto, com 55 pontos, isto porque o Celtic, terceiro classificado, tem menos um jogo e 54 pontos. Já o Hearts, apesar da derrota, permanece no primeiro lugar com 57 pontos.