O antigo olheiro e diretor-geral dos Chicago Bulls, Jerry Krause, que faleceu em 2017, escreveu um livro que não chegou a ser publicado após a sua morte e nele defendia-se das críticas expostas no documentário ‘The Last Dance’, que estreou em abril último e que aborda o percurso da equipa norte-americana de basquetebol na década de 90, com foco na temporada do título de 1997/1998, Michael Jordan e o fim da dinastia do clube.

«”Lá está o Jerry Krause, o homem que desmontou a dinastia campeã.”. “Olha o Jerry Krause, o homem com ego enorme que quis montar uma equipa campeã sem Michael Jordan e Phil Jackson”. Se eu ouvi frases como estas milhares de vezes em diferentes publicações e lugares pelos Estados Unidos, podem ter a certeza que houve milhares delas que eu não fiquei a saber. Agora, enquanto lê estas palavras, ninguém além de Jerry Reinsdorf [ndr: atual dono dos Chicago Bulls], de mim e poucas pessoas na organização dos Bulls realmente sabe o que aconteceu no desfecho da vitória do nosso sexto campeonato [1998] em oito anos», refere um excerto, acedido esta semana pela NBC Sports.

No documentário, Krause recebe várias críticas de Jordan, Scottie Pippen e Phil Jackson, sendo que este último deixou um ultimato de que não treinaria a equipa depois de 1998, mesmo que a equipa vencesse todos os jogos.

«Para os fãs e para a imprensa, nós tínhamos o Michael Jordan e ele podia superar qualquer coisa. Ele podia jogar sem pivô e sem ala-pivô numa equipa com pouca ou nenhuma flexibilidade salarial e, mesmo assim, vencer sozinho (…). Tínhamos o melhor técnico da liga, Phil Jackson, que sem o conhecimento do público, não queria treinar uma equipa em reconstrução e informou-nos, antes da época começar, que desejava tirar um ano sabático», prosseguiu.

Perante esse ultimato, Krause foi acusado de acabar com o domínio dos Bulls, que tinham ganho os campeonatos de 1991, 1992, 1993, 1996, 1997 e 1998, mas deixou no mesmo livro uma explicação sobre uma reunião que aconteceu no início de julho de 1998, entre ele, Jerry Reinsdorf, Jim Stack, Al Vermeil, a equipa médica, o chefe das finanças Irwin Mandel e a assistente técnica Karen Stack

«Vermeil sabia mais sobre a condição física dos jogadores do que o corpo médico. Tinha feito testes constantes durante todo o campeonato. Tínhamos pedido ao então treinador Chip Schaefer para enviar um relatório escrito sobre a saúde da equipa. Phil já tinha decidido sair da equipa oito meses antes da reunião. Pippen teve duas cirurgias grandes em dois anos. Ele queria, com razão, ser pago como uma estrela. (…) Michael deixou claro que não ia jogar para outro treinador além de Phil. O Phil já nos disse que ia embora. O que é que o Michael vai fazer? Os jogadores de apoio importantes, como Steve Kerr e Jud Buechler, são livres e podem conseguir mais dinheiro noutras equipas do que o que nós conseguíamos oferecer sob as regras do teto salarial. (…) Coloque-se no nosso lugar, enquanto saímos daquela sala. Nós desmontámos a dinastia, ou a dinastia estava a desmontar-se devido à idade, desgaste natural de jogadores da NBA sem tempo para recuperar e pelas regras salariais em vigor?», questionou Krause, que abordou ainda a situação de Michael Jordan nessa altura.

«O Michael cortou um dedo, o que o impediria de jogar durante a temporada inteira. Em sua defesa, ele podia ter omitido essa informação e assinado um contrato imenso connosco, mas foi honesto e nós fomos informados da situação da sua mão. Ele não queria jogar numa equipa em reconstrução e manteve a palavra dele. Em janeiro, quando a época estava prestes a começar e os agentes livres podiam assinar, os agentes do Pippen pediram-nos para fazer-lhe um favor: ao assinar e negociar com os Housn, podia conseguir mais 20 milhões a mais do que por um contrato simples com eles. O Jerry e eu demos-lhe esse presente de despedida. Liguei para o Steve e para o Jud, a dizer para fazerem o primeiro bom contrato que oferecessem, porque não podíamos cobrir a oferta. Eles mereciam. Essa é a verdade», concluiu.