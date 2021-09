O futebolista nigeriano Chidozie Awaziem, cedido pelo Boavista ao Alanyaspor, estreou-se em grande pelo clube turco, ao marcar o golo da vitória na receção ao Giresunspor (1-0), em jogo da quarta jornada do campeonato, na segunda-feira.

Um golo de cabeça do central, aos oito minutos, resolveu o encontro no qual o português Daniel Candeias foi titular e saiu aos 56 minutos para a entrada de Wilson Eduardo. Já o guarda-redes luso Carlos Marafona viu do banco o triunfo do Alanyaspor, que é 11.º classificado, com seis pontos.