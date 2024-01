Giorgio Chiellini vai continuar ao serviço do Los Angeles FC, clube da MLS no qual cumpriu o último ano e meio de carreira até tomar a decisão de se retirar em dezembro de 2023.

O ex-internacional italiano, membro da seleção campeão europeia em 2021, vai assumir funções no clube californiano como «Player Development Coach», sendo responsável pelo treino dos jogadores da primeira equipa ao mesmo tempo em que trabalhará como adjunto de Steve Cherundolo, o treinador principal.

📰 Legendary defender and former #LAFC player Giorgio Chiellini will remain with LAFC as a Player Development Coach.



