Arturo Vidal, médio de 37 anos, ex-jogador da Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão, entre outros, está atualmente no Colo Colo, do Chile, mas já concluiu o seu curso de treinador profissional.

Ele, que foi campeão recentemente do campeonato e da Taça do Chile, quer seguir a carreira de treinador quando acabar o percurso de jogador e revelou que tem as ambições bem definidas.

«Espero que depois de me retirar possa continuar rapidamente como treinador e possa ajudar a equipa que gosto, ou a seleção nacional, se Deus quiser», disse Vidal após receber o certificado, onde afirmou que quer dirigir uma equipa principal, para dar um salto de qualidade imediatamente.

«Espero que seja o Colo Colo, que é a equipa dos meus amores, e depois a seleção nacional», acrescentou. No entanto, destacou a seleção chilena, afirmando que «muitas coisas boas podem ser feitas na seleção nacional».