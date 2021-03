O antigo internacional chileno Mark González, sofreu um ataque cardíaco informou a sua esposa através das redes sociais.



«O amor da minha vida, a minha alma gémea, deu-me um choque. As últimas noites foram terríveis. Os dias foram cheios de incerteza e verdadeiramente assustadores. Estou a escrever isto porque já estás connosco e a melhorar pouco a pouco. Vamos valorizar os momentos, a família e acima de tudo, a vida. É incrível como tudo pode mudar de um momento para o outro. A vida pode ser uma surpresa e provocar-nos medo. Mas com fé, força e esperança, podemos superar os maus momentos. Quero ficar contigo para sempre, Mark», escreveu Maura Rivera nas redes sociais.



O ex-jogador está a recuperar do susto sofrido numa unidade hospitalar. González, de 36 anos, representou clubes como Albacete, Liverpool, Real Sociedad, Betis, CSKA Moscovo, Universidad Católica e Colo-Colo entre outros. Representou o Chile por 56 vezes e conquistou uma Copa América.