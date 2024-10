Jorge Valdivia, antiga estrela do futebol chileno que atuou em clubes como Colo Colo, Palmeiras ou Rayo Vallecano, foi detido esta terça-feira depois de ter sido acusado de abuso e agressão sexual por uma mulher com quem se encontrou no domingo à noite num bar no Peru.

A mulher, tatuadora de profissão, encontrou-se com o antigo jogador para discutir alegadamente uma nova tatuagem pretendida pelo chileno.

Jorge Valdivia reagiu e, em comunicado, afirmou desconhecer «as motivações» desta denúncia e «negou categoricamente ter agredido sexualmente qualquer pessoa», referindo que teve apenas «uma relação sexual consensual com uma mulher adulta».

«Colaborarei em tudo para que isto seja esclarecido o mais rapidamente possível» e «coloco-me à disposição do Ministério Público», referiu ainda Valdivia, pedindo aos meios de comunicação social para que protejam o seu direito à presunção de inocência.

Este episódio surge depois de na semana passada ter surgido também um caso semelhante que levou à demissão do subsecretário do Interior do Chile, Manuel Monsalve, que foi denunciado por violação, após beber uma bebida noutro restaurante peruano e ambos perderem a memória.