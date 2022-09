Um dia que era suposto ser de festa acabou mal no Chile. No dia em que o Colo-Colo celebrava 33 anos da inauguração do Estadio Monumental, na capital chilena de Santiago, parte da bancada colapsou com milhares de adeptos no estádio.

O clube abriu as portas do treino aos adeptos e, segundo a informação na imprensa local, há pelo menos cerca de uma dezena de feridos.

Conforme se pode ver nas imagens, vários adeptos estava pendurados na parte superior da bancada, quando esta cedeu e os fez cair.

O clube tinha mostrado antes o ambiente de festa que se vivia no local, a poucos dias de o Colo-Colo defrontar o Universidad do Chile, num dos grandes clássicos do país.

Noutro vídeo é possível ver do mesmo ângulo a queda da cobertura, na qual se percebe que podia ter acontecido uma verdadeira tragédia. Nesse é também possível ver como ficou a estrurura após o colpaso.

[artigo atualizado]