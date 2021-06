De obra de arte em obra de arte, Lionel Messi lá vai fazendo a sua vida entre os comuns mortais. Não se enganem, no entanto: de comum, Leo não tem nada, e a imortalidade, essa, está mais do que assegurada no paraíso do futebol.

Ainda assim, e apesar de mais uma genialidade digna de um génio – mas normal para o astro do Barcelona –, a Argentina não entrou da melhor maneira na Copa América, ao empatar frente ao Chile (1-1), num encontro que contou com uma homenagem a Diego Armando Maradona.

No Rio de Janeiro, a albiceleste dominou quase toda a primeira parte – com várias oportunidades de golo –, domínio que Messi transportou para o papel com a tal obra de arte: livre descaído para a direita, e bola na gaveta. Passavam três minutos da meia-hora.

O golaço de Messi:

Mas este Chile também não é uma seleção qualquer, e teve argumentos para ir atrás do resultado. La roja entrou com tudo na etapa complementar e não precisou de muito tempo para chegar ao empate.

Otamendi – o benfiquista cumpriu os 90 minutos na defesa os 90 minutos das pampas – viu Vargas fugir-lhe nas costas, Emiliano Martínez impediu o golo num primeiro momento, mas Tagliafico cometeu penálti sobre Arturo Vidal quando este tentava a recarga.

Vidal foi chamado à marca dos 11 metros, Martínez brilhou mais uma vez com uma grande defesa, mas desta vez Vargas – os papéis inverteram-se –, não desperdiçou na emenda.

O golo de Vargas:

A Argentina voltou a superiorizar-se, mas já não teve o engenho para voltar a desbloquear o marcador, com Marchesín, guarda-redes do FC Porto, a ver do banco.

Ambas as seleções somam assim um ponto no grupo A da Copa América.