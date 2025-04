O antigo selecionador da China e também ex-futebolista Li Tie perdeu o recurso à sentença de 20 anos de prisão por corrupção, anunciou o tribunal da província de Hubei, esta quarta-feira.

Li Tie, que além de clubes na China, fez carreira no Everton e no Sheffield United, foi condenado em dezembro por aceitar e oferecer subornos no valor de cerca de 120 milhões de yuan (14,5 milhões de euros), entre 2015 e 2021, período em que treinou o Hebei China Fortune e a seleção nacional.

O tribunal manteve a pena a Li Tie, de 47 anos, depois de analisar o recurso apresentado pelo ex-treinador, que pode ainda recorrer ao Supremo Tribunal Popular, a mais alta instância judicial da China.

O caso integra uma ampla campanha anticorrupção no futebol chinês. Em 2024, várias figuras de topo do setor foram condenadas, incluindo o antigo presidente da Associação Chinesa de Futebol (CFA), Chen Xuyuan, sentenciado a prisão perpétua por corrupção.