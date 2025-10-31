China: Daniel Ramos lidera Henan a reviravolta frente a candidato ao título
Equipa orientada pelo treinador português vive um bom momento no campeonato
Com uma reviravolta construída na segunda parte, o Henan Songshan Longmen, treinado pelo português Daniel Ramos, venceu na casa do Chengdu Rongcheng (2-1), que assim fica arredado das contas do título.
O terceiro classificado da Liga chinesa adiantou-se no marcador aos 20 minutos, por Yan Dinghao, mas viu o adversário dar a volta ao marcador após o intervalo. Zhong Yihao fez o 1-1 ao minuto 46 e He Chao, que havia saído do banco pouco antes, apontou o 2-1 a sete minutos dos 90.
O médio português Pedro Delgado entrou aos 60 minutos no Chengdu Rongcheng, que vê a distância para o líder, Shanghai Port, alargar para quatro pontos, quando falta disputar apenas uma jornada até ao final do campeonato.
Quanto ao Henan Songshan Longmen, que não perde há três jogos consecutivos, segue, tranquilo, no 10.º lugar, com 36 pontos. A equipa orientada por Daniel Ramos vai ainda disputar a final da Taça da China, frente ao Beijing Guoan, no dia 5 de dezembro.