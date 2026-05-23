Há 2h e 7min
China: Daniel Ramos vence confronto em português e sobe ao sexto lugar
Henan, do treinador português, somou o terceiro triunfo consecutivo
O Henan de Daniel Ramos voltou a ganhar e somou o terceiro triunfo consecutivo, desta vez frente ao Beijing Guoan do também português Guilherme Ramos (2-1), que até é o atual detentor da Taça da China.
Ora com este triunfo, o Henan subiu ao sexto lugar da classificação, com 15 pontos, sendo de destacar também que já não conseguia há somar três vitórias consecutivas na Liga Chinesa há dois anos.
