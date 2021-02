Apesar de ter assinado contrato com o Tianjin Teda em outubro último, Tiquinho Soares está a treinar sozinho na cidade do Porto. A justificação para a presença do avançado brasileiro em Portugal prende-se com o facto de ter salários em atraso.



Segundo a sua assessoria de imprensa, o antigo jogador do FC Porto mantém a forma enquanto aguarda uma tomada de posição oficial por parte dos responsáveis do clube chinês acerca da questão relativa ao incumprimento salarial.



«Enviei um documento no dia 5 de fevereiro. Hoje é dia 18. Estou cada vez mais próximo de resolver a minha situação. Não vejo a hora de voltar a treinar novamente com um grupo, ser convocado para os jogos e atuar. Por enquanto, mantenho a minha preparação física aqui na cidade do Porto, à espera de uma definição», informou o assessor de Soares, citado pelo Globo Esporte.



Após quatro anos no Dragão, Tiquinho mudou-se para a China e assinou até 2023. Em sete jogos, o canarinho anotou dois golos e fez duas assistências.