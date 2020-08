Marko Arnautovic transferiu-se do West Ham para o Shanghai SIPG no verão de 2019. Contratado por Vítor Pereira, o jogador austríaco assumiu que o estilo de vida que levou no início da aventura asiática não foi o mais adequado, para um jogador de futebol.

«Não treinava nem cuidava do meu corpo. Comia, bebia Coca-Cola, Sprite, Fanta e essas bebidas com açúcar que fazem mal ao corpo» assumiu, em declarações à Sky Sports.

«Ia para a cama às seis, sete da manhã e acordava por volta das três ou quatro da tarde e ia para o treino», reconheceu, assumindo ter menosprezado o clube e a Liga. Porém, as coisas mudaram para o avançado na altura que percebeu o que o clube viu nele.

«Pus na cabeça que o clube me queria. Para estar bem, para fazer alguma coisa e para lutar pelo título.»

Esta temporada leva seis golos marcados em nove jogos, e a equipa dele está no primeiro posto do grupo B, depois de na época transata ter visto o título fugir para o Guangzhou Evergrande.