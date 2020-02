A Confederação Asiática de Futebol (CAF) anunciou, esta segunda-feira, que os espetadores do jogo entre o Jeonbuk Motors, orientado pelo técnico português José Morais, e os japoneses do Yokohama Marinos, vão ter de usar máscara e registar uma temperatura inferior a 37,5 graus, como prevenção do coronavírus.

O jogo a contar para a primeira jornada do grupo H da Liga dos Campeões Asiática, marcado para quarta-feira, vai ser o primeiro a adotar medidas preventivas para fazer face ao coronavírus.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

O secretário-geral da CAF, Windsor John, revelou que a instituição continua a trabalhar para «encontrar soluções que permitam, neste cenário difícil, jogar futebol, garantindo a proteção de todos os intervenientes».

O balanço das autoridades chinesas, atualizado esta segunda-feira, é de 908 mortos e mais de 40 mil infetados pelo surto de pneumonia do novo coronavírus detetado em dezembro, na cidade de Wuhan, na China.