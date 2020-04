O Guangzhou Evergrande apresentou, esta quinta-feira, o projeto do seu novo estádio, que vai ser o maior do mundo dedicado unicamente ao futebol.

O palco, com mais de 100 mil lugares, prevê superar assim assim o Camp Nou, estádio do Barcelona, que tem 99.354 lugares. A infraestrutura vai custar 1,56 mil milhões de euros.

Na cerimónia, a construtora responsável fez questão de exibir a sua maquinaria com que vai construir o estádio, sob o olhar do treinador, o italiano Fabio Cannavaro, bem como do dono do clube chinês e do Evergrande Group, Xu Jiayin.

O estádio vai ter aspeto semelhante a uma flor de lótus, já que Guangzhou é a cidade das flores na China. A inauguração está agendada para o final de 2022.