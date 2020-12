Hulk deixou uma mensagem de despedida do Shanghai SIPG poucos minutos depois da equipa comandada por Vítor Pereira ter sido afastada da Liga dos Campeões asiática pelo Vissel Kobe de Andrés Iniesta. O avançado brasileiro anuncia que vai prosseguir a sua «trajetória», mas não deixa pistas para o futuro.

«Hoje um dia tão importante quanto ao que me apresentei, dia de despedir-me do Shanghai SIPG, time que fui acolhido com muito carinho. Nesses mais de 4 anos sou muito grato aos torcedores que me receberam muito bem. À diretoria e aos jogadores o meu muito obrigado por compartilhar tantos anos de trabalho e dedicação», começa por destacar o internacional brasileiro.

O antigo avançado do FC Porto recorda depois os bons momentos que viveu na liga chinesa. «Juntos tivemos inúmeras conquistas como a Superliga e a Supercopa, mas também tivemos momentos de superação onde confiávamos uns nos outros, com muita união e vontade de vencer. Como sempre fiz em minha carreira saio deixando muitos amigos», acrescentou.

A finalizar, o avançado brasileiro despede-se sem deixar pistas quanto ao futuro próximo. «Sigo minha trajetória, com uma bagagem profissional a qual muito me orgulho! Meu agradecimento de todo coração a família Shanghai SIPG!», escreveu ainda.