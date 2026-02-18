O  Wuhan Three Towns oficializou a contratação de Jhonder Cádiz, proveniente dos mexicanos do Pachuca.

Esta temporada, o avançado venezuelano, que conta com passagens pelo Benfica, União da Madeira, Nacional, Moreirense, Vitória de Setúbal e Famalicão, apontou três golos e três assistências em 19 jogos ao serviço do emblema mexicano.

Atualmente, o Wuhan Three Towns ocupa o 13.º lugar da liga chinesa com 25 pontos.

