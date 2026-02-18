Internacional
Há 1h e 3min
OFICIAL: ex-Benfica Jhonder Cádiz muda-se para a China
Avançado de 30 anos assina pelo Wuhan Three Towns
AL
Avançado de 30 anos assina pelo Wuhan Three Towns
AL
O Wuhan Three Towns oficializou a contratação de Jhonder Cádiz, proveniente dos mexicanos do Pachuca.
Esta temporada, o avançado venezuelano, que conta com passagens pelo Benfica, União da Madeira, Nacional, Moreirense, Vitória de Setúbal e Famalicão, apontou três golos e três assistências em 19 jogos ao serviço do emblema mexicano.
Atualmente, o Wuhan Three Towns ocupa o 13.º lugar da liga chinesa com 25 pontos.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS