Rafa Benítez deixou o comando técnico do Dalian Professional.



Num texto divulgado no seu próprio site, o espanhol apontou a pandemia de Covid-19 e a necessidade de apoiar a família nesta fase como os motivos para sair do emblema chinês.



O treinador de 60 anos começou no Valladolid e orientou ainda o Osasuna, o Estremadura, Tenerife e Valência, onde se notabilizou e venceu a Liga espanhola. Do Mestalla, Benítez passou para o Liverpool (2004-2010) e ao serviço do qual venceu a Liga dos Campeões, treinou Inter de Milão, Chelsea, Nápoles, Real Madrid e, mais tarde, assumiu o Newcastle.