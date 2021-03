O Shenzen FC oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Quintero.



O internacional colombiano custou 5,9 milhões de euros aos cofres do emblema chinês e assinou por dois anos. Refira-se que o FC Porto vai lucrar cerca de 1,2 milhões com a transferência do médio dos argentinos do River para a China.



Quintero já estava na China há várias semanas, inclusive já disputou um amigável pelo novo clube, mas não tinha sido anunciado como reforço de forma oficial.



Contratado pelo dragões em 2013, Quintero esteve dois anos no Dragão antes de viver sucessivos empréstimos a Rennes, Independiente de Medellín e River Plate.