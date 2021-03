O futebol chinês atravessa uma crise profunda. Depois do campeão chinês Jiangsu FC ter fechado portas, outros cubes podem seguir-se. O Tianjin Teda, onde joga Tiquinho Soares, está em dificuldades financeiras e o avançado brasileiro avançou para a desvinculação do contrato de forma amigável.



«Estou à espera do desfecho desta situação. Quero que tudo se resolva da melhor forma. O meu desejo é voltar a jogar outra vez. O país vive um momento financeiro muito difícil. Alguns clubes estão a passar por essas situações [idênticas à do Jiangsu FC]», disse o jogador, citado pelo Globo Esporte.



Enquanto não vê a sua situação resolvida, Tiquinho Soares treina-se na cidade do Porto. Após quase quatro anos ao serviço do FC Porto, Tiquinho mudou-se para a China e assinou até 2023. Em sete jogos, o canarinho anotou dois golos e fez duas assistências.