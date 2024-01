A presença de Cristiano Ronaldo na China causou uma onda de loucura entre os seus fãs; o anúncio do cancelamento dos jogos particulares que o Al Nassr tinha agendado para os próximos dias, com o Shanghai Shenhua e o Zhejiang, devido à lesão do capitão da seleção nacional, originou uma tremenda deceção.

E se muitos adeptos resolveram concentrar-se junto ao hotel da equipa, na cidade de Shenzhen, exibindo camisolas de Cristiano Ronaldo e até imitando a sua forma de festejar os golos, outros foram menos pacientes.

Muitos fãs de Ronaldo, frustrados com a decisão do Al Nassr, invadiram mesmo o hotel Mandarim Oriental para tentar ver o internacional português.

The fans chanting and shouting Cristiano’s name after entering the hotel.

Chinese fans have STORMED the Al Nassr hotel I think they want to see Cristiano Ronaldo in person pic.twitter.com/zUCpqHbqnD — Gold Best (@GoldBest10000) January 23, 2024

Os funcionários do hotel não conseguiram travar as centenas de pessoas que invadiram o átrio, pelo que foi necessário chamar a polícia para restabelecer a ordem.

Privative security couldn't handle the chaos caused by Cristiano Ronaldo fans in the hotel lobby, so the Chinese police had to get involved .pic.twitter.com/ZhLlsSdIZ4 — CR7's PR manager (@RONALDOthabeast) January 23, 2024

Cristiano Ronaldo já tinha pedido desculpas aos adeptos chineses e prometido regressar à China, mais tarde, para jogar perante o público local.

«Vamos voltar para fazer o povo chinês feliz, é esse o meu objetivo. Quero jogar para vocês. Não fiquem tristes porque eu estou triste e espero que compreendam as circunstâncias de um jogador de futebol», assegurou Ronaldo.

Cristiano Ronaldo message to the Chinese Al Nassr fans :



pic.twitter.com/cguraGXk4G — Tommy Lucid (@jvstlucid) January 23, 2024

Na rede social chinesa Weibo, o pedido de desculpas de Ronaldo foi o tema mais comentado na terça-feira, com mais de 19 milhões de visualizações.

Os bilhetes para os dois jogos esgotaram-se poucas horas depois de terem sido postos à venda no início de janeiro. Os organizadores declararam que seria criado um «canal de reembolso incondicional o mais rapidamente possível».