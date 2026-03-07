VÍDEO: Daniel Ramos derrota o campeão e João Carlos Teixeira marca na China
Ronda inaugural do campeonato contou com vários portugueses em ação
O Henan, orientado pelo português Daniel Ramos, arrancou a Liga chinesa com um triunfo, por 2-1, na casa do tricampeão em título, Shanghai Port.
Os visitantes construíram rapidamente uma vantagem de dois golos, por Yong Zihao, logo no minuto inicial, e Maidana, aos 16 minutos, que Gabrielzinho (ex-Moreirense e Rio Ave) reduziu em cima do intervalo.
O Henan ainda acertou por quatro vezes nos ferros da baliza do Shanghai Port, por Gustavo, no lance que originou o 1-0, Mboula e Nazário, perto do intervalo, e Lucão, aos 64 minutos. Em cima do minuto 90, foi a vez de a equipa da casa atirar ao poste, por Li.
A formação comandada por Daniel Ramos passa a somar três pontos negativos na Liga, depois de ter iniciado a temporada com seis pontos negativos devido a casos de viciação de resultados e corrupção. São várias as equipas nessa situação.
Também este sábado, o Shandong Taishan, com Pedro Álvaro no onze inicial, venceu o Liaoning Tieren por 3-0 e o Tianjin Tiger, de Bruno Xadas, empatou a zero com o Chongqing Tonglianglong.
Já Wilson Manafá foi titular e João Carlos Teixeira marcou na vitória do Shanghai Shenhua frente ao Dalian Yingbo (5-3).