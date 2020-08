O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, soma e segue no campeonato chinês e esta segunda-feira goleou o Tiajin Teda, por 4-1.

Akhmedov inaugurou o marcador aos 29 minutos, a passe de Oscar, e Hulk fez o 2-0 aos 45 minutos. Pouco depois, ainda antes do intervalo, a formação visitante podia ter reduzida, mas Acheampong falhou um penálti.

Quem não marca, sofre, e o Shanghai aumentou a vantagem, por duas vezes. Oscar voltou a assistir, desta vez Arnautovic, e fez ele próprio o 4-0, de penálti.

Nos descontos, Zhao Honglue reduziu para o Tianjin e fez o resultado final.

Com este resultado, o Shanghai segue líder do grupo B da Superliga chinesa, com 20 pontos. Já o Tianjin Teda é último, apenas com um ponto.