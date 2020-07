Vítor Pereira entrou da melhor maneira na Superliga chinesa: o «seu» Shanghai SIPG venceu na deslocação ao terreno do Tianjin Teda, por 3-1.

Apesar do triunfo, o jogo não começou bem para a equipa do técnico português, já que Rong Hao deu vantagem à formação da casa logo aos seis minutos.

O Shanghai respondeu por Ricardo Lopes aos 40 minutos, e quatro minutos depois, Wang Shenchao fez a reviravolta. No segundo tempo, Ricardo Lopes bisou aos 64 minutos e fechou as contas do jogo.

Com esta vitória, o Shanghai assume a liderança do campeonato, juntamente com o Wuhan Zall e o Beijing Guoan.