O Shanghai SIPG, do técnico português Vítor Pereira, goleou hoje o Hebei por 4-0, em jogo da segunda jornada da liga chinesa de futebol, e partilha a liderança da prova com o Beijing Guoan.

Um bis do austríaco Marko Arnautovic, que marcou aos 45+1 e aos 48 minutos, e outro do brasileiro Ricardo Lopes (72 e 90+3), que já tinha bisado no encontro de estreia na jornada passada, garantiram o triunfo da formação de Xangai, que jogou em campo neutro, devido às restrições impostas na sequência da pandemia de covid-19.

Por causa do novo coronavírus, este ano, o modelo da liga chinesa, que viu o seu início suspenso durante cinco meses, é disputado num modelo em que as 16 equipas são divididas em dois grupos, de acordo com as suas áreas geográficas, e com jogos apenas nas cidades de Dalian e Suzhou.

As equipas estão alojadas num único hotel em cada cidade, num regime de confinamento, com a interdição de contactos nos dois primeiros meses.