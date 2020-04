A cidade de Wuhan, na China, onde teve início o surto do novo coronavírus, diz estar livre da Covid-19, depois dos últimos doentes terem tido alta hospitalar.



Pela primeira vez desde dezemro de 2019, a cidade chinesa não detetou nenhum caso de infeção nas últimas 24 horas.

«Com os esforços conjuntos de Wuhan e da assistência médica concedida à província de Hubei, todos os casos de Covid-19 em Wuhan ficaram resolvidos a 26 de abril», afirmou a Comissão Nacional de Saúde.

O último doente a ter alta do Hospital de Wuhan foi um homem de 77 anos, que após um longo período de internamento registou dois testes com resultado negativo (leia mais no site da TVI24).