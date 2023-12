Dois portugueses em destaque nos jogos desta sexta-feira, na liga cipriota. Bruno Gama marcou um dos golos do triunfo do AEK Larnaca sobre o Doxa (2-1).

O veterano médio ofensivo fez, aos 60 minutos, o golo da igualdade, depois de o Doxa ter inaugurado o marcador, de grande penalidade, aos 10, pelo britânico Adil Nabi.

Perto do final, o macedónio Igor Trichkovski completou a reviravolta no marcador.

O AEK é sexto classificado, com 29 pontos, o Doxa é último, com apenas quatro.

Noutra partida, o Apollon foi a casa do Karmiotissa alcançar uma vitória épica por 4-3.

O avançado Pedro Marques fez o 2-0, aos 37 minutos, depois de Abdurahimi ter inaugurado o marcador, logo no início do jogo.

Antes do intervalo, a equipa da casa ainda reduziu a diferença, pelo marfinense Doumbia.

O Apollon voltou a marcar aos 73 minutos, por Malekkides e parecia ter resolvido o jogo, mas os últimos minutos foram loucos.

O Karmiotissa chegou ao empate com dois golos seguidos, de Doumbia, de novo, e do suíço Rossi.

Mas, já no tempo de compensação, surgiu a vitória do Apollon, com um golo do israelita Peretz.

O Apollon é sétimo, com 25 pontos; o Karmiotissa é penúltimo, com 10.

Finalmente, o Aris Limassol venceu o Zakakiou por 1-0, graças a um golo do senegalês Yannick Gomis.

O Aris é segundo classificado, com 32 pontos, menos um do que o líder APOEL, orientado por Ricardo Sá Pinto.

O Zakakiou é 12º, com 11.