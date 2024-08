A Federação Moçambicana de Futebol (FMF) renovou contrato com o selecionador Chiquinho Conde, até 31 de janeiro de 2026, anunciou esta quinta-feira o organismo.

A FMF refere, em comunicado, que Chiquinho Conde assumirá a «importante» missão de qualificar a seleção nacional para a Taça das Nações Africanas (CAN) de 2025 e para o Mundial 2026.

«Estes objetivos refletem as aspirações da nossa nação em alcançar os patamares mais elevados do futebol internacional», refere a FMF, em comunicado.

Chiquinho Conde, como jogador, fez carreira em vários clubes de Portugal, onde representou Belenenses, Sporting de Braga, Vitória de Setúbal ou Sporting, entre outros.

O prolongamento do contrato com Chiquinho Conde surge depois de um momento de tensão entre a FMF e selecionador, em que o presidente da FMF, Feizal Ismael Sidat, acusou o técnico de ser «ingrato». Feizal Sidat disse que Chiquinho Conde lhe faltou ao respeito, na presença dos jogadores da seleção, ao exigir gelo no balneário, após o jogo em que Moçambique garantiu o acesso à fase final do Campeonato das Nações Africanas (CHAN), competição disputada apenas por jogadores que atuam no continente.

A CAN 2025 decorre entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026, em Marrocos. O Mundial 2026 terá lugar nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho de 2026.