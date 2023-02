O empresário do futebolista do Hatayspor, o ex-FC Porto e Rio Ave Christian Atsu, deu conta, esta terça-feira, de que o ganês continua desaparecido, apesar de ter sido detetada a localização exata do seu quarto nos escombros, bem como «dois pares de sapatos» seus.

«Já passaram nove dias desde o sismo e ainda não localizámos o Christian [Atsu]. Estou no local do terramoto em Hatay com a família do Christian. O cenário é inimaginável e os nossos corações estão partidos, por todas as pessoas afetadas. Durante a minha estadia aqui conseguimos a localização exata do quarto de Christian Atsu e encontrámos dois pares de sapatos dele», começou por referir, dizendo que, na segunda-feira, houve confirmação de sinais de vida através de «imagens térmicas».

«Ontem recebemos a confirmação de que as imagens térmicas mostravam sinais de até cinco vidas. Porém, disseram-me que a única confirmação real de vida é através da visão, cheiro e som e, infelizmente, não conseguimos localizar o Christian», notou, deixando reparos à alegada inação do clube e pedindo apoio, bem como ao prefeito da província de Hatay.

«Esta é uma situação difícil e estamos extremamente gratos a todas as equipas de resgate turcas e estrangeiras, cidadãos locais e voluntários, pelos seus esforços e pela resposta no resgate aos sobreviventes. Contudo, precisamos urgentemente de mais recursos, incluindo um tradutor no terreno. As coisas estão a acontecer incrivelmente devagar e, como resultado, muitos resgates estão a ser atrasado e estão a perder-se vidas devido à falta de recursos disponíveis para os trabalhadores. É lamentável que o clube não esteja connosco no terreno, lado a lado, na procura pelo Christian. A sua posição e influência, acompanhada pelo seu conhecimento local, seria extremamente útil. Imploramos ao presidente do clube e ao prefeito de Hatay, Lütfü Savas, que forneçam recursos adicionais para acelerar os esforços de resgate como prioridade», concluiu.

Nas últimas horas, o colega de equipa de Atsu, o português Rúben Ribeiro, partilhou uma fotografia através das redes sociais, notoriamente desolado pela situação na província que faz fronteira com a Síria, país também severamente afetado pelo sismo que ocorreu na madrugada de domingo para segunda-feira, há pouco mais de uma semana.