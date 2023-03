Decorreu esta sexta-feira em Accra, capital do Gana, o funeral do ex-FC Porto Christian Atsu, vítima mortal do sismo que abalou a Turquia e a Síria no início de fevereiro.

Uma verdadeira multidão marcou presença no evento para dizer o último «adeus» ao futebolista de 31 anos. As maiores figuras do país, como o presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo e o ministro do Desporto Mustapha Ussif discursaram na cerimónia, assim como a esposa Marie-Claire Rupio, que esteve acompanhada pelos filhos.

A seleção ganesa e o Hatayspor também se fizeram representar num evento marcado pela emoção.

Atsu, refira-se, vai ser enterrado na sua aldeia natal, no sul do Gana.

Percorra a galeria associada e veja algumas imagens do funeral de Atsu.