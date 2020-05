O Governo da Áustria autorizou, esta terça-feira, o regresso do principal campeonato de futebol do país a partir de junho, com a realização de jogos à porta fechada.

«Tendo em consideração o calendário, se os treinos iniciarem a 15 de maio, penso que poderemos retomar o campeonato na primeira semana de junho», afirmou o presidente da Bundesliga austríaca, Christian Ebenbauer, em conferência de imprensa.

O ministro da saúde, Rudolf Anschober, afirmou que «se o teste for positivo» à covid-19 a um membro de um clube, «o resto do grupo deverá ser testado». «Somente pessoas testadas negativamente são permitidas em campo», notou.

De acordo com Ebenbauer, o cronograma de retoma deve ser estabelecido esta quarta-feira. Os clubes poderão voltar aos treinos sem limitações a partir de sexta-feira. A data precisa para o retorno da liga, liderada pelo LASK a dez jornadas do fim, deve ser conhecida nos próximos dias, assim como a data da final da Taça da Áustria, entre Salzburgo e Lustenau.